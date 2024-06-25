Иран стал седьмым в мире по производству стали в мае

БАКУ /Trend/ - В мае 2024 года ежемесячный объем производства стали в Иране увеличился на 2,1 процента по сравнению с маем 2023 года, достигнув 3,3 миллиона метрических тонн, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали, передает Trend.

В отчёте указано, что Иран впервые в 2024 году занял седьмое место по объему месячного производства стали среди ведущих мировых производителей.

Согласно информации, страна произвела 3,3 миллиона метрических тонн стали, что на 2,1 процента больше по сравнению с прошлым годом и на 9,1 процента больше за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сообщается, что за первые пять месяцев текущего года Иран произвел 14 миллионов метрических тонн стали-сырца, заняв девятое место среди ведущих мировых производителей. Германия и Турция опередили Иран с производством 16,2 миллиона и 15,5 миллиона метрических тонн соответственно.

Согласно отчету, производство необработанной стали за первые пять месяцев 2024 года увеличилось в Турции, Иране, Индии, Германии и Бразилии, но снизилось в Китае, Японии, США, России и Южной Корее.

Производство стали в Иране выросло на 1,8 процента в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, когда объем производства составил 30,6 миллиона тонн, согласно данным WSA.