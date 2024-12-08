Посольство Ирана в Сирии подверглось штурму

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в столице Сирии Дамаске подверглось штурму.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Подробная информация о происшествии не предоставлена.

Напомним, повстанцы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" 27 ноября начали атаку из частично подконтрольной провинции Идлиб на севере Сирии. Помимо них в наступлении участвовали и отдельные подразделения Сирийской национальной армии.

Боевики за несколько дней захватили всю провинцию Идлиб и Алеппо, второй по величине город страны.

5 декабря сирийская армия покинула Хаму. 6 декабря Сирийские демократические силы захватили город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны на самолете.