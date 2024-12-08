МИД Ирана выступило с заявлением относительно событий в Сирии

БАКУ /Trend/ - Иран еще раз напоминает о принципиальной позиции уважения национального единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии и подчеркивает, что будущее и судьба Сирии принадлежат только гражданам этой страны.

Как передает Trend, об этом говорится в официальном заявлении МИД Ирана.

В МИД Ирана заявили, что военные конфликты в Сирии должны быть прекращены как можно скорее, террористические акты должны быть предотвращены, а также необходимо начать национальный диалог с участием всех групп, чтобы сформировать правительство, которое сможет представлять всех граждан Сирии.

В МИД Ирана отмечают, что Иран поддерживает мониторинг политического процесса в Сирии через международные механизмы, руководствуясь резолюцией 2254 ООН, и продолжает конструктивное сотрудничество с ООН.

В МИД Ирана добавили, что в Сирии, которая переживает самый опасный период своей истории, считается важным обеспечить безопасность всех граждан и иностранных граждан, а также охрану дипломатических зданий. Иран считает положение Сирии как важной и влиятельной страны в Западной Азии особенным и не пожалеет усилий, чтобы помочь восстановить безопасность и стабильность в этой стране. Министерство продолжит консультации в этом направлении со всеми сторонами, в частности со странами региона.