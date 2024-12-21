Правительство Ирана направило для рассмотрение парламентом более 180 проектов

БАКУ /Trend/ - Нынешнее правительство Ирана одобрило более 180 проектов, одобренных предыдущими правительствами, и направило их для рассмотрение парламентом.

Как передает Trend, об этом заявил вице-президент Ирана по парламентским делам Шахрам Дабири местным СМИ.

Комментируя сообщения в иранских местных СМИ о повторном внесении в парламент проекта о деноминации иранской валюты, Дабири заявил, что указанный проект был представлен иранскому парламенту в 2019 году и каких-либо новых данных по данному проекту нет.

Дабири сообщил, что после прихода к власти иранское правительство одобрило продолжение парламентской экспертизы проектов, оставшихся от предыдущих правительств, и рассматриваемый проект является одним из таких проектов.

"В настоящее время проект деноминации валюты и изменения названия национальной валюты (с риала на тумен) рассматривается в Экономическом комитете парламента Ирана", - отметил он.

Отметим, что иранский парламент принял проект деноминации национальной валюты в 2020 году (удаление четырех нулей) и проект изменения названия национальной валюты в первом чтении. Однако Экспертный совет вернул проект в парламент в связи с устранением недостатков в проекте.