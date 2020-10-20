30 стран инвестировали в иранский Казвин

Заместитель губернатора иранского Казвина по координации экономических вопросов Иса Гобади сказал, что инвесторы из 30 стран присутствовали в этой провинции в различных промышленных и сельскохозяйственных областях и вложили свои денежные средства, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Близость к Тегерану, расположение между 12 провинциями и наличие значительной промышленной инфраструктуры сделали Казвин привлекательной провинцией для иностранных инвесторов», - отметил он.

Как заявил чиновник, Казвин обладает высокими промышленными возможностями, и первый промышленный город Ирана был создан в этой провинции и в настоящее время имеет 20 городов и промышленных районов.

Казвин является центром производства стекла, керамической плитки и моющих средств в Иране и имеет высокие экспортные возможности по этим продукциям, что может рассматриваться кенийскими инвесторами.

«Казвин также обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства и является центром производства молока, яиц, винограда, изюма и оливок в Иране», - рассказал заместитель.

«Он также имеет богатое культурное наследие и был столицей Ирана более полувека в период Сефевидов, а сегодня, с сотнями исторических и природных памятников, является одной из привлекательных провинций Ирана в области туризма», - пояснил он.

Казвин также является научной и академической провинцией, в которой обучается более 100 000 студентов, и в Международном университете имама Хомейни учатся студенты из разных стран мира.