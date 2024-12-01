Развитие горнодобывающего сектора Ирана будет невозможно без решения проблемы с FATF

БАКУ /Trend/ - Развитие горнодобывающего сектора в Иране на 13 процентов будет невозможно без решения проблемы присоединения этой страны к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Об этом заявил председатель Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Мохаммед Реза Бахраман в заявлении для местных СМИ, сообщает Trend.

По его словам, для развития горнодобывающего сектора в указанном объеме необходимо привлечь инвестиции в размере 55 миллиардов евро. В целях развития горнодобывающего сектора все планы должны быть доверены частному сектору. Частный сектор может привлекать внутренние и иностранные инвестиции.

Бахраман отметил, что частный сектор пытается сохранить свои связи в переговорах с иностранными сторонами, несмотря на препятствия, вызванные санкциями. Основная проблема, однако, заключается в том, что когда очередь достигает финансовых переводов, она сталкивается с таким сильным ограничением, как FATF.

FATF резко увеличила торговые издержки Ирана и заставила крупные компании не сотрудничать с Ираном. Этот вопрос выходит за рамки санкций, наложенных США на Иран, и Иран должен этот вопрос решить.

"Правительство Ирана должно немедленно разработать программу для выхода из черного списка FATF. Иранская палата торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства может сыграть вспомогательную роль в этом направлении", - отметил он.

Добавим, что FATF является межгосударственным органом по регулированию правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. На последнем заседании этого органа Иран был предупрежден, что, если иранская программа шагов не будет улучшена, Иран может быть добавлен в список стран, с которыми не будет сотрудничества. Иран выполнил 37 из 41 шага FATF.

Остальные 4 шага или конвенция относятся к сфере законодательства. "Исполнение закона о борьбе с отмыванием денег", "Исполнение закона о борьбе с финансовым обеспечением терроризма", "Членство в Международной конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью" (Palermo) и "Членство в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (CFT)" были подготовлены правительством Ирана и направлены в парламент. Хотя 4 конвенции были одобрены в парламенте и направлены в Консультативный совет, конвенции CFT и Palermo еще не были одобрены в упомянутом Совете.

FATF был создан в 1989 году по инициативе группы G7 для борьбы с отмыванием денег. Этот орган состоит из 37 членов, а его секретариат находится в Париже.

Иран был внесен в черный список FATF с 2007 года, а с 2009 года против Тегерана были официально введены ответные меры. Таким образом, страны должны были проявлять осторожность в финансовых и банковских обменах с Ираном. С 2016 года дипломатическими шагами было отложено введение ответных мер против Ирана.

Добавим, что 21 февраля 2020 года финансовая группа FATF снова внесла Иран в список стран, с которыми не рекомендовано сотрудничество (черный список).

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