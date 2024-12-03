Страны-члены ОЭС обладают большим потенциалом сотрудничества во многих сферах - министр

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) сотрудничают во многих сферах, включая торговлю, транспорт, туризм, энергетику, продовольствие и сельское хозяйство, здравоохранение, банковское дело, таможню, инвестиции, снижение негативных последствий стихийных бедствий, судебную сферу, правоприменение и другие области.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи, выступая сегодня на заседании министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества в городе Мешхед.

По его словам, страны-члены Организации экономического сотрудничества обладают большим частным и региональным потенциалом и могут приложить усилия для его полной реализации.

"Реализация торгового соглашения ОЭС (ECITA) откладывалась почти 20 лет. Бизнесмены стран-членов ОЭС заслуживают того, чтобы получать выгоду от свободной торговли ОЭС. Это предусмотрено в "Перспективе ОЭС 2025". В период председательства в организации в 2024 году с целью расширения сотрудничества в рамках развития торговли в регионе ОЭС Иран выбрал девиз "Создание устойчивого региона путем развития торговли", - сказал Арагчи.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что торговая система ОЭС нуждается в поддержке финансовых, банковских, таможенных и страховых систем.

"Их координация и оцифровка станут основной повесткой дня ОЭС. Банку торговли и развития ОЭС должны быть предоставлены полномочия, чтобы он мог выполнять работу, необходимую для того, чтобы стать поставщиком инвестиций и торговым промоутером в регионе", - сказал он.

Арагчи отметил, что в Тегеране комитет по изучению перспектив определил приоритетные проекты. Министр добавил, что эти проекты должны находиться в центре внимания и для них должны быть предусмотрены средства.

Отметим, что Азербайджан, Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан являются членами Организации экономического сотрудничества.

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