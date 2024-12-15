Увеличилась добыча на золотом руднике Заршуран в Иране

БАКУ /Trend/ - За 8-й месяц текущего иранского года (22 октября-20 ноября 2024 года) добыча золота на месторождении Заршуран в провинции Восточный Азербайджан увеличилось на 27 килограммов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 октября-21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ глава иранской компании по развитию горнодобывающей промышленности Мохаммед Парвин.

По его словам, за 8 месяцев текущего года с золоторудного месторождения Заршуран было добыто более 103 килограммов (103 344) золота.

Мохаммед Парвин добавил, что это является рекордным показателем на золотом руднике Заршуран за последние 4 года. Несмотря на ряд ограничений, в том числе дефицит электроэнергии, в добыче был зафиксирован рекорд.

Представитель компании отметил, что если до конца года (20 марта 2025 г.) уровень добычи будет поддерживаться на уровне более 100 кг в месяц, то в конце года будет установлен новый рекорд по добыче на руднике.

Отметим, что золоторудное месторождение Заршуран находится в 35 километрах от района Текаб провинции Восточный Азербайджан. Горнодобывающая и золотодобывающая компания Заршуран может производить 3 тонны золотых слитков в год. Запасы золота в этом комплексе составляют 43 млн тонн.