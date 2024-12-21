Названы данные по экспорту сельхозпродукции из провинции Курдистан

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) из провинции Курдистан, расположенной на северо-западе Ирана, было экспортировано 320 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 130 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ директор отдела развития торговли Управления сельского хозяйства иранской провинции Курдистан Пуя Шахсавари.

По его словам, экспорт вырос в весовом отношении на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Шахсавари отметил, что за 8 месяцев из провинции было экспортировано 29 тысяч тонн продукции животноводства на сумму 27 миллионов долларов и 3 тысячи тонн рыбной продукции на сумму 3 миллиона долларов.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) экспорт ненефтяных продуктов составил около 104 миллионов тонн на сумму около 38,2 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18% в стоимостном выражении и на 14,6% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).