Торговый оборот Ирана с Египтом увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8-й месяц текущего иранского года (20 марта - 20 ноября 2024 г.) товарооборот Ирана с Египтом увеличился на 67% в стоимостном и 65% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 21 ноября 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель комитета по международным отношениям и развитию торговли Палаты промышленности, рудников и торговли Ирана Рухулла Латифи в заявлении для местных СМИ.

По его словам, за 8 месяцев товарооборот Ирана с Египтом составил 35,9 тыс. тонн на сумму около 17,2 млн долларов.

Латифи сообщил, что за 8 месяцев Иран экспортировал в Египет 28,1 тыс. тонн продукции на сумму около 13,8 млн долларов. Это рост на 41% в стоимостном и на 30% в весовом отношении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Он отметил, что Иран экспортировал в Египет изделия из железа и стали на сумму 13,3 миллиона долларов, лабораторные принадлежности на сумму 142 тысячи долларов, фисташки на сумму 105 тысяч долларов и др.

За 8 месяцев Иран импортировал из Египта 7,76 тыс. тонн продукции на сумму около 3,39 млн долларов. Импорт продукции увеличился на 592% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иран импортировал из Египта автоматические выключатели на 1 миллион долларов, различные виды бритв на 165 тысяч долларов и др.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, ненефтяной товарооборот Ирана за 8 месяцев составил 128 миллионов тонн на сумму 83,2 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 11,3% в стоимостном и на 11,1% в весовом выражении.