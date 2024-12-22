Производство стали в Иране сократилось

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) производство сырой стали в Иране снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, за 8 месяцев производство сырой стали в Иране составило 20,4 миллиона тонн. В то время как за аналогичный период прошлого года в стране было произведено 21,3 миллиона тонн сырой стали.

В отчете говорится, что за 8 месяцев производство стальной продукции в Иране составило 14,8 млн тонн. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года производство стальной продукции в стране составило около 14,9 млн тонн.

Отмечается, что за 8 месяцев в Иране было произведено 28,3 млн тонн губчатого железа. За указанный период производство губчатого железа выросло на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года производство губчатого железа в стране составило 25,4 миллиона тонн.

За 8 месяцев в стране было произведено 43,1 миллиона тонн железорудных окатышей (снижение на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). За аналогичный период прошлого года производство железорудных окатышей составило 44,3 миллиона тонн.

В отчете говорится, что за 8 месяцев производство железорудного концентрата составило около 47,8 млн тонн. Производство железорудного концентрата выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 45,1 миллиона тонн железорудного концентрата.

Добавим, что за прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) было произведено 32,1 млн тонн сырой стали. Производство сырой стали в Иране выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022 г.-20 марта 2023 г.). Производство сырой стали в предыдущем году составило 30,4 миллиона тонн.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год. Иран планирует увеличить свой потенциал производства стали до 55 миллионов тонн к 2025 году.