Иран подчеркнул ключевую роль Нидерландов в сохранении СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул значительную роль Нидерландов в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в субботу ИРНА.

Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим голландским коллегой Стефом Блоком в кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций оценил усилия Амстердама по поддержанию исторической ядерной сделки.



Нидерланды играют роль посредника в резолюции СБ ООН №2231 до конца 2018 года.



Обе стороны также обсудили СВПД, основные региональные события и специальный механизм Европы для удовлетворения экономических интересов Ирана.



Заместители министра иностранных дел по политическим и правовым вопросам Аббас Араки и Голам Хосейн Дехгани также приняли участие в заседании.



Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Нью-Йорк 23 сентября вместе с президентом Ирана Хасаном Рухани для участия в заседании ГА ООН.



Иранский министр иностранных дел и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем первом совместном заявлении после выхода США из СВПД подчеркнули сохранение соглашения и обеспечение экономических интересов Ирана.



Также глава внешнеполитического ведомства Ирана провел переговоры со своими коллегами из Португалии, Германии, Швеции и Южной Кореи.

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