Иран подчеркнул ключевую роль Нидерландов в сохранении СВПД

29 сентября 2018 14:31 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул значительную роль Нидерландов в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в субботу ИРНА.

Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим голландским коллегой Стефом Блоком в кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций оценил усилия Амстердама по поддержанию исторической ядерной сделки.

Нидерланды играют роль посредника в резолюции СБ ООН №2231 до конца 2018 года.

Обе стороны также обсудили СВПД, основные региональные события и специальный механизм Европы для удовлетворения экономических интересов Ирана.

Заместители министра иностранных дел по политическим и правовым вопросам Аббас Араки и Голам Хосейн Дехгани также приняли участие в заседании.

Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Нью-Йорк 23 сентября вместе с президентом Ирана Хасаном Рухани для участия в заседании ГА ООН.

Иранский министр иностранных дел и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем первом совместном заявлении после выхода США из СВПД подчеркнули сохранение соглашения и обеспечение экономических интересов Ирана.

Также глава внешнеполитического ведомства Ирана провел переговоры со своими коллегами из Португалии, Германии, Швеции и Южной Кореи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили соглашение по Идлибу
Иран 13:57
Глава МИД ФРГ: Европа полностью поддерживает иранскую ядерную сделку
Ядерная программа 13:10
Глава МИД Сирии призвал к продолжению борьбы с терроризмом
Арабские страны 11:47
Беньямин Нетаньяху: Я готов непредвзято рассматривать план США
Израиль 11:24
Глава МИД Ирана провел встречу со шведской коллегой
Иран 11:13
Глава МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 10:34
Лента новостей
Бюджет Грузии на 2019 год увеличивается
Грузия 14:59
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 14:46
В Кызылординской области Казахстана объявлен тендер на строительство объектов газоснабжения
Тендеры 14:39
Основателя Wikipedia хотят пригласить в Казахстан для работы с молодежью
Казахстан 14:39
Международные организации ускорят процесс регулирования рынка криптовалют
Бизнес 14:38
Проведение митинга по нагорно-карабахской проблеме ничего не решает - азербайджанский депутат
Политика 14:35
Беларусь примет участие в заседании региональной конференции ЕЭК ООН
Беларусь 14:35
Кямран Шахмардан сделал себе театральный подарок на день рождения в Финляндии (ФОТО)
Культура 14:22
В Китае объяснили важность отношений с Россией
Китай 14:11