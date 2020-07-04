Механизм разрешения споров СВПД не имеет четких процедур

Механизм разрешения споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет четких процедур, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Иран потребовал, чтобы Совместная комиссия по СВПД рассмотрела в рамках Механизма разрешения споров его озабоченности выполнением ядерной сделки Англией, Германией и Францией. Это уже 3-й раз, когда участники СВПД пытаются задействовать МРС, который не имеет четких процедур", написал Ульянов в своем Twitter.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД Жозепу Боррелю письмо, перечислив все моменты несоблюдения Евротройкой (Францией, Германией и Великобританией) условий ядерной сделки.

"Вчера министр иностранных дел в письме высокому представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД еще раз перечислил случаи несоблюдения европейскими странами (ядерной сделки), направив (письмо) с целью их решения в совместную комиссию согласно параграфу 36 СВПД", сообщил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.