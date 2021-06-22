США не планируют организовывать встречу с новым президентом Ирана
Соединенные Штаты не располагают какими-либо планами по организации встречи с Ираном на высшем уровне. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Между нами [США и Ираном] нет дипломатических отношений, нет каких-либо планов [встречи] на уровне лидеров. Поэтому неясно, изменилось ли что-то на этом направлении, - сказала Псаки.
Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в понедельник, что не намерен встречаться с главой американской администрации Джо Байденом. 13-е в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).
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