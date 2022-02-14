В МИД Ирана создали специальный штаб для отслеживания ситуации на Украине

Министерство иностранных дел Ирана внимательно следит за ситуацией в Украине, для этих целей в ведомстве создан специальный штаб. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В министерстве иностранных дел создан штаб для отслеживания ситуации в Украине с различных сторон. МИД внимательно следит за ситуацией", - заявил он. Дипломат добавил, что ведомство "находится в контакте с иранцами, проживающими на Украине, на сайте МИД размещено предупреждение о поездках в эту страну".