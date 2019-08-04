В Иране разбился истребитель

4 августа 2019 14:35 (UTC+04:00)

Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Mehr.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в шахрестане Тангестан, на борту находились два пассажира, оба остались в живых.

"Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находилось два пассажира, оба здоровы", - заявил в интервью агентству губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе с контрабандным топливом
Политика 13:34
За последнюю неделю в Иране погибли около 150 человек
Общество 12:20
В Иране горит здание министерства нефти
Общество 10:15
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
В мире 00:30
Иранское нефтяное месторождение Саадатебад наращивает производство
Экономика 3 августа 14:39
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Другие страны 2 августа 17:58
Лента новостей
Главы МИД Египта, Иордании и Ирака обсудят в Багдаде трехстороннее партнерство
Другие страны 15:12
Финская компания приступила к внедрению новых разработок и технологий в Азербайджане
Энергетика 15:00
АБР назначил нового директора по Туркменистану
Бизнес 14:49
МИД Казахстана: Прекращение действия ДРСМД способно спровоцировать новую гонку вооружений
Казахстан 14:23
Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в "Милан"
Спорт 14:01
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК на севере Ирака
Турция 13:40
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе с контрабандным топливом
Политика 13:34
Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков
Общество 13:32
Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске
Европа 12:51