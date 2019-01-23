"Блистательный Петербург": в Баку открылась выставка российского фотографа (ФОТО)

23 января 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие выставки российского фотохудожника Александра Новикова "75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" из цикла "Блистательный Петербург", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Как известно, в 1941 году фашистские захватчики вплотную подошли к городу на Неве и окружили его плотным кольцом. Для жителей Ленинграда началось страшное время тягот и лишений, которое продлилось 900 дней.

Гостей, присутствующих на открытии выставки, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, обращаясь к участникам выставки, подчеркнул важность подобных тематических встреч.

Было отмечено, что представленные фотокартины и фотодокументы убедительно показывают и раскрывают суть исторической правды о том тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы истину о той войне знала и помнила молодежь.

Декан исторического факультета Бакинского государственного университета Азад Рзаев в своем выступлении привел немало фактов из жизни блокадного Ленинграда.

Отметим, что Александр Новиков - известный петербургский фотохудожник, журналист, путешественник, член Русского географического общества и Союза художников России. В прошлом году он посетил РИКЦ в Баку и представил свою выставку, рассказывающую о современном Санкт-Петербурге.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку увидят "Блистательный Петербург"
Культура 18 января 12:15
Новогодняя встреча с азербайджанскими учителями (ФОТО)
Культура 27 декабря 2018 11:26
Награды победителям вручил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (ФОТО)
Культура 25 декабря 2018 12:54
Азербайджанский джазмен показал пейзажи России (ФОТО)
Культура 19 декабря 2018 16:15
Краски жизни в Баку (ФОТО)
Культура 14 декабря 2018 09:55
В Баку появилась корова, которая залезает на дерево и ищет клад (ФОТО)
Культура 11 декабря 2018 17:50
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании “The Boston Consulting Group” (ФОТО)
Политика 12:24
Bakcell предоставила бесплатный интернет для жителей шести районов
ИКТ 12:21
Zenith Energy приобрела буровое оборудование для работы на суше Азербайджана
Энергетика 12:19
Производство стройматериалов в Азербайджане выросло более чем на четверть
Бизнес 12:17
Greenfields Petroleum приобретет новую буровую установку для работы на азербайджанском нефтегазовом блоке
Энергетика 12:05
В Азербайджане безработица среди молодежи не превышает 10% - замминистра
Бизнес 11:57
ЮНИСЕФ: В роддомах Азербайджана не должно допускаться искусственного вскармливания (Эксклюзив)
Общество 11:47
Третий аэропорт Стамбула способствует росту внутреннего туризма в Турции - министерство
Бизнес 11:44
Учебные программы в Азербайджане необходимо адаптировать к требованиям рынка труда - конфедерация
Бизнес 11:34