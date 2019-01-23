"Блистательный Петербург": в Баку открылась выставка российского фотографа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие выставки российского фотохудожника Александра Новикова "75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" из цикла "Блистательный Петербург", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Как известно, в 1941 году фашистские захватчики вплотную подошли к городу на Неве и окружили его плотным кольцом. Для жителей Ленинграда началось страшное время тягот и лишений, которое продлилось 900 дней.

Гостей, присутствующих на открытии выставки, приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, обращаясь к участникам выставки, подчеркнул важность подобных тематических встреч.

Было отмечено, что представленные фотокартины и фотодокументы убедительно показывают и раскрывают суть исторической правды о том тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы истину о той войне знала и помнила молодежь.

Декан исторического факультета Бакинского государственного университета Азад Рзаев в своем выступлении привел немало фактов из жизни блокадного Ленинграда.

Отметим, что Александр Новиков - известный петербургский фотохудожник, журналист, путешественник, член Русского географического общества и Союза художников России. В прошлом году он посетил РИКЦ в Баку и представил свою выставку, рассказывающую о современном Санкт-Петербурге.

(Автор: Джани Бабаева)

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