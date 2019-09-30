Как ханенде стал миллионером – история жизни Сеида Мирбабаева

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") состоялось мероприятие, посвященное памяти Сеида Мирбабаева – ханенде конца XIX - начала XX веков, ставшего нефтепромышленником, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На мероприятии ученый-исследователь, доктор филологических наук Гюльгусейн Казымлы рассказал о жизни и творчестве ханенде. Сеид Мирбабаев (настоящее имя Мир Таги) родился в 1867 году в Баку. С юных лет он принимал активное участие в работе бакинских мугамных меджлисов (собраний), и вскоре его чудесный голос приносит ему славу. Ханенде пел также на свадьбах. Будучи на одной из свадеб, Мирбабаев так восхитил своим исполнением дядю жениха, что тот подарил ему скважину, которая вскоре дала много нефти, сделав певца Сеида Мирбабаева - миллионером.

На вечере были представлены новые интересные факты из жизни легендарного ханенде, обнаруженные Международным центром мугама в ходе исследования его жизни и творчества. Так, до сих пор считалось, что никаких записей у ханенде не осталось, однако Международный центр мугама приобрел хранящиеся в Государственном архиве звукозаписей Азербайджана пластинки, в которых содержатся произведения "Simayi –Şəms" и народная песня "Ay, bəri bax", исполненные ханенде. Эти записи были представлены вниманию участников вечера.

В своем выступлении на мероприятии заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, писатель Мустафа Чеменли рассказали о творчестве ханенде.

Символично, что произведения ханенде, прозвучали спустя 100 лет в Международном центре мугама, расположенном напротив здания, в котором в свое время жил Сеид Мирбабаев.

Одним из интересных моментов вечера был связан с тем, что спустя 100 лет на сцене Центра мугама был продемонстрирован гавал, принадлежащий исполнителю, который с 1970 года хранится в фонде Национального музея истории Азербайджана. Этот инструмент был впервые продемонстрирован общественности.

В завершении вечера выступила внучка брата Сеида Мирбабаева, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Камаля Мирбабаева, выразившая глубокую признательность организаторам мероприятия. Было отмечено, что проведенное впервые Центром мугама исследование о Сеиде Мирбабаеве раскрыло многие факты его жизни и творчества.

На вечере в сопровождении ансамбля под руководством Ровшана Гурбанова выступили заслуженный деятель искусства Агиль Меликов, победители Телевизионного конкурса мугама Алмаханум Ахмедли, Мурад Рустамзаде, Хейал Гусейнов, Раван Гачаев.

Сеид Миртаги оглы Мирбабаев (1867, Баку - 1953, Тегеран) — азербайджанский певец-ханенд. Прообраз Сеида Мирбабаева создал композитор Джахангир Джахангиров в своей опере "Судьба певца".

Ряд мугамов в исполнении Сеида Мирбабаева были записаны на граммофонные пластинки. Так, в 1906 году Мирбабаев получил приглашение в Ригу для записи своего исполнения фирмой "Граммофон". Став одним из представителей нефтяной промышленности и миллионером, Мирбабаев отошёл от музыкальной деятельности. После 1920 года Мирбабаев эмигрировал в Париж, в 1929 году он окончательно обанкротился. Затем переехал в Тегеран, где и провёл последние годы своей жизни, выступая в азербайджанской чайхане. Скончался в 1953 году в Тегеране.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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