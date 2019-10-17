Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на 71-й Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

В делегацию Азербайджана, которую возглавляет первый замминистра культуры Вагиф Алиев, вошли сотрудники министерства и представители отечественных издательств.

Стенд Азербайджана, размещенный на площади 56 квадратных метров, представлен в форме крепостных стен Ичеришехер и Девичьей башни.

На выставке представлены книги, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, издания о государственности, истории и культуре Азербайджана.

Выставка имеет важное значение для установления связей с зарубежными партнерами в сфере издательского дела, а также пропаганды богатейшей культуры, стремительного развития Азербайджана и реалий Карабаха.

В рамках выставки предусмотрены презентации, деловые встречи с представителями компаний, занимающихся издательским и книжным делом.

16 октября в день открытия выставки состоялась встреча первого замминистра культуры Азербайджана Вагифа Алиева и генерального консула Турции во Франкфурте-на-Майне Бурака Карарты. В ходе встречи была дана высокая оценка отношениям между двумя странами в сфере издательского дела, также состоялось обсуждение расширения сотрудничества в данном направлении.

Отметим, что 71-я Международная книжная выставка во Франкфурте-на-Майне продлится до 20 октября. В этом году почетным гостем выставки является Норвегия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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