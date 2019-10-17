Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)

17 октября 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на 71-й Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

В делегацию Азербайджана, которую возглавляет первый замминистра культуры Вагиф Алиев, вошли сотрудники министерства и представители отечественных издательств.

Стенд Азербайджана, размещенный на площади 56 квадратных метров, представлен в форме крепостных стен Ичеришехер и Девичьей башни.

На выставке представлены книги, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, издания о государственности, истории и культуре Азербайджана.

Выставка имеет важное значение для установления связей с зарубежными партнерами в сфере издательского дела, а также пропаганды богатейшей культуры, стремительного развития Азербайджана и реалий Карабаха.

В рамках выставки предусмотрены презентации, деловые встречи с представителями компаний, занимающихся издательским и книжным делом.

16 октября в день открытия выставки состоялась встреча первого замминистра культуры Азербайджана Вагифа Алиева и генерального консула Турции во Франкфурте-на-Майне Бурака Карарты. В ходе встречи была дана высокая оценка отношениям между двумя странами в сфере издательского дела, также состоялось обсуждение расширения сотрудничества в данном направлении.

Отметим, что 71-я Международная книжная выставка во Франкфурте-на-Майне продлится до 20 октября. В этом году почетным гостем выставки является Норвегия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на Международной книжной выставке во Франкфурте-на-Майне (ФОТО)
Новости по теме
Казахстано-германское нефтедобывающее СП привлечет услуги по строительству скважин
Тендеры 17:35
Франция и Германия подписали соглашение о контроле над экспортом вооружений
Европа 16 октября 23:07
Американская Epsilon объявила об еще одном успешном ГРП на узбекском месторождении
Энергетика 16 октября 19:10
Американская Epsilon опубликовала данные притока газа после ГРП на узбекском месторождении
Энергетика 15 октября 19:18
Узбекистан в двадцатке крупнейших держателей золота
Бизнес 14 октября 20:17
Количество предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане достигло почти 10 тысяч
Бизнес 14 октября 19:20
Лента новостей
В Казахстане отмечены самые низкие показатели бедности по Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 19:18
"Незабвенные" – вспоминая Сару Гадимову
Культура 19:09
В провинции Чахар-Махал и Бахтияри Ирана произведено 1,5 тыс. т лекарственных растений
Бизнес 19:04
Министр: Устранение репетиторства административными мерами - неэффективный выход
Общество 19:00
Компания BP и ее партнеры в поисках путей получения доступа к трудноизвлекаемой нефти на АЧГ
Энергетика 18:53
В этом году Госслужба занятости Азербайджана обеспечила работой более 60 тысяч человек
Экономика 18:49
В Азербайджане на самом высоком уровне осуществляется продуманная долгосрочная политика
Политика 18:39
Bank BTB предлагает новый кредитный продукт «Микро кредит»
Финансы 18:22
Казахстан привлекает свыше $20 млрд инвестиций
Бизнес 18:22