Азербайджанская сказка представлена в виде мейханы и анимации (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках литературного проекта SÖZ при содействии министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку в социальных сетях нами успешно реализуются проекты "Знаменитости читают азербайджанские сказки" и "Я читаю стихи для тебя". Проекты представлены в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома") министерства культуры, сообщает Trend Life.

"Мы живем в очень непростое, переломное время, которое возможно останется в истории человечества. Это время перемен, переоценки жизненных позиций, ценностей, собственного восприятия окружающего мира. Время, которое заставить многих из нас задуматься над тем во что верить, и за чем следовать в этой жизни. Человечество получило возможность остановить свой безумный бег и заглянуть глубже в свое Я, осмыслить свои позиции, действия и результаты своих действий. Мы через болезнь и страх перед нею многому научились... ко многому изменили свое отношение. Каждый из нас понял, что единство и сплоченность — единственный возможный метод борьбы даже с самой невообразимой угрожающей человечеству ситуацией. Мир понял, что здоровье, жизнь и поступки самое ценное, что есть у человека", - сказала Trend Life руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Ниже представлены очередные чтецы сказок – известный вокалист Гасым Халилов ("Сказка о рыбаке и рыбке"), заслуженная артистка Ягут Пашазаде ("Принцесса на горошине") и особый видеоролик (сказка в виде мейханы и анимации) - "Джыртдан" по произведению заслуженного деятеля искусств Джахангира Зульфугарова с участием заслуженного артиста Горхмаза Алили и коллектива Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)