Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО)

Культура 24 июля 2020 15:53 (UTC+04:00)
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Замечательной азербайджанской актрисе театра и кино Гюльзар Гурбановой исполнилось 50 лет, сообщает Trend Life. Актриса не скрывает свой возраст и в соцсетях поделилась статусом: "О Всевышний, наполни мое сердце почитанием Тебя, мой ум Твоими мыслями, душу Твоим милосердием, мои желания благодарностью Тебе, мой разум Твоей наукой. Веди нас к чистоте, правоте, истине, верности, героизму, отваге, человечности и справедливости. Даруй нам любовь к Родине не на словах, а в реализованных делах, трудах и деятельности. Поздравляю себя с 50-летием".

Выпускница ВГИКа, лауреат национальных премий, заслуженная актриса Азербайджана, актриса Государственного театра YUĞ Гюльзар Гурбанова хорошо знакома по ярким театральным ролям в спектаклях "Медея. Секвенция 001", "Три версии загадочного убийства", "Неизвестный Ахундзаде", Первый акт" и другие. Принимала участие в различных международных проектах, со спектаклями посещала ряд стран, отмечена дипломами и награждена медалью Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Снялась в около двадцати фильмах, некоторые из которых "Один шаг", "Маяк" и "Красный сад" удостоены премий международных кинофестивалей, а актриса отмечена в номинации "Лучшая женская роль".

Ее первая роль в кино была в 1986 году в картине Анара Рзаева "Qəm pəncərəsi" (Окно печали). А роль в фильме Расима Оджагова "Ölsəm... bağışla" (Храм воздуха, 1989) стала для актрисы самой знаменательной в первые годы ее творческой деятельности и принесла популярность.

"Мне тогда было 18 лет. Я училась на втором курсе ВГИКа и вместе со студентами принимала участие на фестивале в Баку. Мы показывали спектакль "Любимая Елена Сергеевна", где меня заметил великий режиссер Расим Оджагов и пригласил на роль Гюли в фильм "Храм воздуха". В честь актрисы Ирины Купченко он называл меня "Купченко". В одном из эпизодов фильма, когда мы гуляем по Кисловодску вместе с Юсифом (Фахраддин Манафов), надо было заплакать. И тогда я спросила Расима Оджагова "А как плачет Кучпенко?". Он посмотрел на меня, задумался и сказал: "Откуда я знаю? Нажимает на кнопку и плачет". Я была очень молодой и по наивности спросила: "А где находится эта кнопка?". Режиссер показал на сердце - "Здесь!". И когда я стала искать это "место", поправляя рубашку, Расим Оджагов удивленно спросил: "Что ты делаешь?". "Кнопку ищу", - ответила я. Расим Оджагов рассмеялся, подошел ко мне и, поцеловав в лоб, сказал: "Наивная моя". Этот фильм стал яркой страницей в моей творческой жизни. Интересно, что после выхода на экраны ко мне подходили мужчины и обвиняли меня в том, почему я забрала пистолет у Юсифа (смеется). Ведь по сюжету, он должен был защититься от бандитов, но его убили. Кстати, моего сына зовут Юсиф, но он назван не в честь героя фильма. Так звали моего дедушку", - вспоминает Гюльзар Гурбанова.

Актриса является супругой известного кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Эльхана Джафарова. Они учились в одной школе, Гюльзар на два класса младше. Это была чистая детская любовь с первого взгляда, которая переросла в большую. Творческая семья живут душу в душу, двое детей – сыну 27, а дочери 20 лет. Гюльзар даже снялась в трех фильмах Эльхана. "Əlavə təsir" (Дополнительное влияние, 2010) – первый азербайджанский фильм ужасов. А "Dolu" (Град, 2012) и "Yarımçıq xatirələr" (Прерванные воспоминания, 2015) повествуют о Карабахской войне и вошли в золотой фонд национального кинематографа независимого Азербайджана,

Эльхан Джафаров говорит: "Мы настоящие друзья. Всегда советуюсь с Гюльзар, когда выбираю актеров для фильмов. Потому что она не только настоящий профессионал, но непосредственно знает актеров по театральным работам. Конечно, бывают и творческие разногласия, но взаимоуважение в семье превыше всего".

От имени редакции АМИ Trend поздравляем Гюльзар Гурбанову с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов. И завершаем статью ее словами…

"Сегодня, когда из-за карантина все время нахожусь дома, очень люблю смотреть на восход и закат солнца – это лучшее природное явление на земле, оно дает мне особое вдохновение…Счастье человека в его руках и надо благодарить Всевышнего за каждый прожитый день, за все прекрасное, что окружает тебя. В свое время я училась в музыкальной школе, играла на пианино. Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь. Я не боюсь стареть. Человек должен быть готов ко всему, даже к смерти. Смерть не страшна, главное, не терять собственное лицо и достоинство…Относитесь к окружающим людям с милосердием, чтобы Всевышний помиловал нас!".

Статья подготовлена по материалам из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов)

Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Image
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Гюльзар Гурбанова отмечает юбилей: Черно-белые клавиши пианино – такова и наша жизнь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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