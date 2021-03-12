Сулейман Рустам и Гачаг Наби — от Абшерона до Губадлы, все во имя простого народа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося поэта и драматурга, лауреата Государственной премии, Героя Социалистического труда, кавалера трех орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного знамени и ордена Дружбы народов, народного поэта Азербайджана Сулеймана Рустама, сообщает Trend Life.

Сулейман Рустам (Сулейман Алиаббас оглу Рустамзаде) родился 12 марта 1906 года в селе Новханы Абшеронского района. До революции учился в русско-азербайджанской школе, где директором и педагогом был известный драматург, писатель и журналист Сулейман Сани Ахундов, который и пробудил у юного Сулеймана интерес к литературе. После школы поступил в Бакинский электротехникум, затем — на восточный факультет Азербайджанского государственного университета, где педагогом был классик национальной литературы, писатель, драматург, театральный и общественный деятель Абдулрагимбек Хагвердиев. В 1929 году продолжил образование на факультете литературы и искусства Московского государственного университета. С 1937 года работал директором Азербайджанского государственного драматического театра. Был депутатом всех созывов парламента советского Азербайджана, в 1971-1989 годах — председатель Верховного совета Азербайджанской ССР. Сулейман Рустам был не только поэтом, но и переводчиком, литератором. Он перевел на родной язык "Сокровищницу тайн» Низами (совместно с Аббасали Саровлу), произведения Ивана Крылова, Александра Грибоедова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова и др. Произведения Сулеймана Рустама переведены на многие языки мира. Также работал главным редактором газеты "Литературная газета". Лауреат многих престижных премий Азербайджана и СССР. Скончался 10 июня 1989 года, похоронен на Аллее почётного захоронения.

Его произведения были посвящены героям своего времени, трудящимся, подвигу в годы Великой Отечественной войны, мужеству и самоотверженности обычных людей, знаменательным событиям в жизни Азербайджана. Десятки стихотворений Сулеймана Рустама положены на музыку. Его газели, которые прекрасно ложатся на лад мугамов, дарят людям много радости.

Бесспорно, одним из ярких его произведений стала пьеса "Гачаг Наби", созданная в 1939-1940 годах. Поэт использовал народные сказания о Гачаге Наби, расширил и углубил их социально-исторически, придал пьесе современное звучание. Основные герои пьесы — прославленный вожак народного движения в XIX веке Гачаг Наби и его смелая жена и сподвижница Хаджар. Интересно, что народный герой Гачаг Наби также, как и поэт Сулейман Рустам, родился 12 марта, и отцы обоих были кузнецами.

Сулейман Рустам всю жизнь трудился во имя просвещения народа, а Гачаг Наби боролся за его свободу.

Гачаг Наби родился в 1854 году в селении Ашагы Моллу Зангезурского уезда Гянджинской губернии (нынешний Губадлинский район). Он рано потерял родителей, и должен был содержать младшего брата, сестру и сына своего старшего покойного брата. С 15 лет, на протяжении 10 лет, работал у помещиков, создал семью с Хаджар, которая позже разделила с ним все тяготы беглой жизни. Однажды он не выдержал жестокости и грубости хозяина, который к тому же отнимал земли у крестьян, и напал на помещика. Был арестован и приговорен к каторге, но ему удалось бежать в горы. Так он стал "гачагом", что в переводе с азербайджанского означает "беглец". Так в то время называли людей, бежавших из тюрьмы или ссылки, не терпящих угнетения и несправедливости правительства, а также участников движения гачагов в Азербайджане в XIX - начале XX веков, восставших против царского режима и его местных приспешников. Собрав вокруг себя единомышленников, Наби начинает борьбу за угнетенный народ, отнимает богатства у помещиков и раздает крестьянам.

В основном он действует в Нахчыванском и Зангезурском уездах. Гачага Наби, который не мог мириться с социальной несправедливостью, неоднократно арестовывали, но благодаря поддержке верных друзей и простого народа ему удавалось бежать и вновь продолжать свою деятельность. Все эти годы, полные мужества и отваги, рядом с Наби была его соратница — супруга Хаджар, которая в умении владеть оружием ничем не уступала мужу. Хаджар плечом к плечу с Гачаг Наби вела борьбу против угнетателей. Царский режим 20 лет пытался уничтожить Гачага Наби и его отряд, но не мог добиться своей цели. В конце Наби становится жертвой предательства. В 1896 году по возвращении из Кярбалы в селе Ларни, расположенном на границе Турции и Ирана, Наби был убит царской охранкой. Это произошло в день его рождения — 12 марта…Память о Гачаге Наби навсегда осталась в сердце азербайджанского народа. О его героизме написаны легенды, сочинены песни и стихи. И именно Сулейман Рустам всецело раскрыл эту личность и рассказал в своем произведении "Гачаг Наби". В 1983 году по мотивам пьесы был снят художественный фильм "Пора седлать коней" Абдулом Махмудовым и Гасаном Турабовым, который также сыграл главную роль Гачага Наби.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)