YARAT начинает грандиозный проект - первый Международный Бакинский фестиваль стрит-фотографии

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет 1-й Международный Бакинский фестиваль стрит-фотографии. BSPF – это международный фестиваль фотографии, объединяющий лучшие работы в жанре уличной фотографии. За долгие месяцы карантина мы все соскучились по ярким событиям и научились совершенно по-новому воспринимать красоту нашего города, его зданий и улиц…

Если вас завораживает игра света в листьях деревьев, лица случайных прохожих, индустриальные пейзажи, если вы умеете передавать историю через фотографию или просто любите ловить моменты, мы предлагаем вам принять участие в фестивале уличной фотографии. Фестиваль организован совместно Пространством Современного Искусства YARAT (Азербайджан) и стрит-фотографом и путешественником Андреем Глазковым (Россия).

Фестиваль будет состоять из двух элементов: конкурсной и образовательной программ, которые дополняют друг друга. Главная цель фестиваля – создать благоприятные условия для молодого поколения фотографов. Фестивальная программа призвана помочь им раскрыть свой талант, получить новый опыт и отточить навыки в одном из самых популярных и динамичных направлений фотографии.

В это непростое для всех нас время команда первого Бакинского фестиваля уличной фотографии считает крайне важным не просто поддержать фотографов, но и предоставить им площадку для авторского высказывания. Фестиваль собирается опровергнуть утверждение о том, что фотографы и художники почти всегда немногословны. Гостями фестиваля станут фотографы из Азербайджана, России, Грузии, Италии и Америки, которые готовы общаться со зрителем в формате Zoom-конференций и İnstagram-эфиров, делиться своими навыками, опытом и эмоциями. Герои фестиваля будут рассказывать о путешествиях, планах, невероятных и курьезных ситуациях, происходивших в их жизни.

В рамках нашей программы мы попробуем помочь талантливым фотографам раскрыться и стать чуть ближе к нам. Все эфиры будут проходить в вечернее (удобное для просмотра) время или в выходные дни.

В рамках фестиваля состоятся также онлайн и офлайн-выставки, презентации книг и дискуссии. К участию в конкурсной части фестиваля под названием «Улицы в фокусе» приглашаются фотографы старше 14 лет, независимо от страны проживания.

Жюри рассмотрит все поступившие в рамках конкурса заявки и наградит победителей в четырех номинациях (одиночный кадр, серия, пленочная фотография и мобильная фотография).

Конкурс организуется при поддержке компаний Canon и DiVi.

Состав жюри: Санан Алескеров, Андрей Глазков, Фахрия Мамедова, Вугар Амруллаев, Адыль Юсифов, Эльмар Мустафаев, Марк Рафаэлов, Халид Зейналов, Натаван Вагабова, Орхан Асланов, Рауф Аскеров, Валех Магеррамов, Эльшан Ибрагимов.

Срок подачи заявок: 25 июля 2021 года. Участие в конкурсе - бесплатное.

Для участия в конкурсе посетите www.bakustreetphoto.az, чтобы загрузить изображения с вашего компьютера, или отправляйте свои работы на электронный адрес [email protected].

По истечении срока подачи заявок вы получите подтверждение вашего участия по электронной почте. Для участия можно также загрузить свои фото в Инстаграм с хэштегами #streetinfocuscontest #bakustreetphoto2021.

Приглашенные иностранные фотографы:

Харви Уэнг (США), Игорь Мухин (Россия), Жан Марк Караччи (Франция), Дарья Троицкая (Италия), Константин Носачев (США), Саша Ван Дер Верф (США), Николай Дуткин (Россия), Ребекка Уилтшир (Австралия), Мехран Черанчи (Иран) и другие.

Приглашенные фотографы (Азербайджан):

Рафаэль Гамбаров, Асим Талыб, Мирнаиб Гасаноглу, Ильгар Джафаров, Руфат Абас, Эльдар Акперов, Эмиль Халилов, Севиндж Асланова, Агдес Багирзаде, Вугар Ибадов, Ситара Ибрагимова, Нана Гафарова, Заур Мирзоев, Илькин Гусейнов, Эльтадж Зейналов, Маджид Алиев, Илькин Ягубов и другие.

Гости фестиваля:

Ладо Почхуа (США), Элене Капанадзе (Грузия), Бахруз Гусейнзаде (Азербайджан), Бахрам Багирзаде (Азербайджан), Вячеслав Сапунов (Азербайджан), Фариза Бабаева (Азербайджан) и другие.

Партнеры фестиваля:

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики (ADRA), Объединение фотографов Азербайджана, представительство ЕС в Азербайджане, Baku Media Center, Государственное рекламное агентство ADRA, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, Бакинский книжный центр, ArtsCouncil Азербайджан, Тбилисский музей фотографии и мультимедийных технологий, галерея Urban Street Photo, агентство Art Factor, Студия Орхана Асланова, United Coffee Beans, DJ Rameen и другие.

Информационные партнеры:

Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, журнал "Баку", журнал Nargis, АзерТадж, Mədəniyyət TV, CBC TV, 1news.az.

Программа фестиваля, новости и подробная информация о мероприятиях будут доступны на сайте: www.bakustreetphoto.az.

Для дополнительной информации: +99412 5051414; +99450 2469292, [email protected]

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)