Келагаи: азербайджанские платки, придающие женщинам красоту - Euronews

БАКУ /Trend Life/ - Шеки, древний азербайджанский город на Шелковом пути, с давних времен был центром производства шелка и особенно знаменит своими женскими шелковыми головными платками - келагаи. Их изготовление - кропотливый процесс, требующий мастерства и большого количества сырья. Об этом, как сообщает Trend Life, говорится в статье, опубликованной Euronews.

В материале приводятся слова директора фабрики "АзерИпек" Заура Якубова: "Наше предприятие существует с начала прошлого века. У нас полный цикл производства шелковой продукции - от сырья до головных платков келагаи. Из коконов шелкопряда мы получаем около тысячи метров шелковой нити. На производство одного платка у нас уходит более тысячи коконов".

"Коконы для размягчения погружают в кипящую воду. Тем самым также растворяется белок, который их скрепляет. Это очень важный этап производственного процесса, поскольку он гарантирует, что целостность нитей не будет нарушена. Затем каждая нить сматывается с кокона в длинные отдельные пряди, которые затем наматываются на катушку. Хотя процесс полностью автоматизирован, за ним по-прежнему следит человек", - говорится в статье.

В материале отмечается, что ручная окраска материала требует мастерства и тонкого чувства процесса. Производители келагаи используют натуральные красящие эссенции - из барбариса, дикой яблони, шафрана, смородины и сумаха.

Платки развешивают для просушки. А затем их украшают специальными узорами - это самая важная часть любого келагаи.

В статье говорится, что изготовитель келагаи в четвертом поколении Аббасали Талыбов в поселке Баскал - один из немногих, кто сохранил секреты этого мастерства.

Узоры на келагаи выполняются деревянными печатями - галибами, изготовленными из грушевых, ореховых и яблоневых деревьев. Хотя мода постоянно меняется, мотивы узоров келагаи остаются неизменными на протяжении веков. Они вдохновлены растениями и геометрическими формами, особенно популярен узор "пейсли".

"Хаят Халилова создает и продает платки келагаи в своем магазине в Баскале. Она объясняет, как определить их подлинность: "Настоящие азербайджанские келагаи должны проходить через кольцо. Давайте попробуем вместе и посмотрим, получится ли это у нас. Как видите, этот шелковый платок келагаи легко проходит через кольцо - значит, он настоящий", - говорится в статье.

В материале подчеркивается, что туристы в Баскале могут понаблюдать за производственным процессом и принять участие в изготовлении платков. И они редко уезжают из поселка без покупок.

"Я живу в Женеве уже более 15 лет. Мне хотелось привезти из Азербайджана что-то уникальное для своей свекрови. Платок келагаи действительно представляет Азербайджан, он такой оригинальный и красивый, это идеальный подарок", - говорит туристка из Швейцарии Улдуз Акперова.

"Я побывала в Баскале, в том самом месте, где производят красивые платки келагаи. Я была просто в восторге от увиденного, потому что в Баскале такие платки делают мужчины. То есть мужчины делают эти платки в подарок женщинам своими руками", - рассказывает туристка из России Элина Бобкина.

Напомним, что традиционное искусство изготовления и ношения женского шелкового головного платка келагаи и его символики 26 ноября 2014 года включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Редактор: Константин Шапиро)