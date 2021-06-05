Представлена обновленная платформа азербайджанских фильмов для соотечественников, проживающих за рубежом

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Нариманфильм" представила обновленную платформу азербайджанских фильмов для соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Проект интернет-кинотеатр Azcinemaonline.com направлен ​​на укрепление связей проживающих в других странах азербайджанцев с Родиной, ознакомление их с новинками в области культуры и кино; популяризацию и продвижение азербайджанского кино, телевидения и культуры на мировом рынке, а также среди мировой аудитории; она была создана для того, чтобы дать возможность нашим молодым кинематографистам представить свои работы мировой аудитории и создать условия для сотрудничества азербайджанских кинематографистов с их коллегами из других стран. На платформе, помимо жемчужин азербайджанского кино, также можно ознакомиться с фильмами, снятыми в нашей стране зарубежными кинематографистами, оставить о них отзывы и присоединиться к обсуждениям с кинокритиками.

Просмотр посредством платформы различных художественных, документальных и анимационных фильмов, созданных за всю историю кинематографа в нашей стране, позволяет пользователям сайта лучше узнать нашу прекрасную Родину, говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов)