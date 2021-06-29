Как в Азербайджане появился штат Техас: караван Пойндекстера в горах Хызы, или Всадник без головы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 1973 году на экраны СССР вышел приключенческий вестерн "Всадник без головы", снятый Владимиром Вайнштоком по мотивам одноименного романа Майн Рида, который вызвал огромный интерес зрителей: его посмотрели почти 52 миллиона человек. Тогда влюбленные женщины тонули в бездонных голубых глазах ирландца - мустангера, мужчины восхищались его крутостью и стилем, в моду вошли куртки с бахромой от скатертей, а дети во дворах играли в друга индейцев Мориса Джеральда и банду Эль-Койота.

Фильм был снят на киностудии "Ленфильм" совместно с кубинскими кинематографистами. Восхитившие всех горы и прерии снимались в Азербайджане, в Хызы, в 104 километрах от Баку.

Сюжет картины. С 1846 по 1848 год в результате кровопролитной войны с Мексикой Соединенные Штаты Америки захватили Техас. Началось покорение огромной территории от границ Луизианы до реки Рио-Гранде. Крупный землевладелец Вудли Пойндекстер отправляется со своей семьей в эти края, чтобы начать новую жизнь в поместье Каса-дель-Корво. По дороге караван сбивается с пути, заблудившись среди выгоревших степей. Неожиданно для всех на помощь приходит укротитель диких мустангов Морис Джеральд, который показывает дорогу к асиенде. Дочь плантатора Луиза тут же влюбляется в мужественного ковбоя. Спустя некоторое время милость Вудли сменяется на гнев: его сын Генри бесследно исчезает в прерии. Подозрение в убийстве ложится на Мориса, которого нашли в крови, со следами борьбы на теле и в плаще Генри. Его приговаривают к смертной казни. Однако появляется таинственный всадник без головы – это был Генри. Как выясняется, пули в его теле с калибровкой КК принадлежат капитану Кассию Калхауну. Капитан сбегает с суда, его преследует мустангер, чтобы наказать убийцу.

В главных ролях – Олег Видов (Морис Джеральд), Людмила Савельева (Луиза Пойндекстер), Эслинда Нуньес (Исидора Коварубио Де Лос-Льянос), Энрике Сантиэстебан (Эль Койот), Алехандро Луго (Вудли Пойндекстер), Аарне Юкскюла (Кассий Колхаун), Иван Петров (Зеб Стамп) и другие.

Хызы называют "страной агатовых гор", расположенной на южном склоне Большого Кавказского хребта. Горы невысокие. Максимальные высоты здесь - 958 (гора Сараку) и 2203 метра над уровнем моря (гора Дюбрар).

Хызы - это совершенно удивительные золотисто-красные горы, создающие иллюзию огромного слоистого сардоникса (разновидность агата), разноцветного и притягательного. Совершенно невероятный по цвету ландшафт, похожий на сцены из космических фильмов! Подобное геологическое явление можно наблюдать еще только в одном месте Земли – в Долине смерти в США.

Эта местность и привлекла Владимира Вайнштока для создания фильма "Всадник без головы". Съемками в горах Хызы начинается фильм, когда караван Пойндекстера с повозками, измученными рабами и холеными всадниками бредет по выжженной прерии, где им встречается красавец Морис. Вместо живых кактусов территорию "засадили" пластмассовыми колючками. Чтобы пейзаж получился правдоподобным, устроили настоящий пожар. Правда, все делали под присмотром пожарных с брандспойтами.

Также сняты кадры плантаций во время сбора хлопка. Причем хлопковые поля декораторы делали, разбрасывая по траве обычную вату. Рабов играли кубинские и африканские студенты, которые обучались в Азербайджанском институте нефти и химии.

Завершается фильм кадрами, где Морис Джеральд преследует Кассия Калхауна, чтобы наказать его за убийство.

Большая часть съемок прошла в Крыму. Близ города Белогорск, у Белой скалы, была создана техасская деревня длиной 400 метров. Белая скала (Ак-Кая) с пиковой высотой 325 метров над уровнем моря стала главной естественной декорацией в фильме. Игру в кольца, откровенный разговор Генри и Луизы Пойндекстеров снимали на поляне Воронцовского парка в Алупке. А часть асьенды - поместья луизианского плантатора снимали в Ливадийском дворце. Основную же декорацию асьенды Каса-дель-Корво, а также 400-метровую улицу с перекрестком, судом и салуном Мигеля Диаса соорудили под Белой скалой. На скале декораторы выстроили еще стены со сторожевой башней американского форта, но она всегда показана вдалеке, на заднем плане. Хижину Мориса снимали в Крымском центральном заповеднике, на кордоне "Олень", ее роль сыграла баня для лесничих.

Мустангов в СССР не было, но было собрано около 300 лошадей, гривы и хвосты которых целую неделю красили серебряной краской. Кстати, лошадь по кличке Крапчатая, которую мустангер Морис Джеральд подарил Луизе Пойндекстер, тоже разукрасили: белоснежной красавице губкой нанесли те самые пятна. Речка, в которой главный герой боролся с ягуаром, протекала рядом со съемочной площадкой и называется Красивка. А ягуар был ненастоящий - только шкура. Рабов в массовке сыграли темнокожие студенты мединститута из Симферополя, их было около 120 человек, некоторые - настоящие кубинцы. Сцены в гасиенде снимались в Гаване, а поразительный кактусовый лес – в Сантьяго-де-Куба.

Роль всадника без головы сыграла наездница небольшого роста, на которую был надет специальный балахон с поднятыми плечами. А чтобы она могла видеть дорогу (лошади приходилось шагать по кромке скалы), в одежде сделали небольшую сетчатую вставку - окошко. Небольшой кадр со всадником без головы на темном фоне гор Хызы также вошел в фильм.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)