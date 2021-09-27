Стартовал новый проект – герои Карабахской войны читают свои произведения (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Литературный проект SÖZ (Слово) при поддержке министерства культуры Азербайджана начал реализацию проекта "İgidlərin sözü!" (Слова Героев!), сообщила Trend Life руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

В рамках проекта подготовлена антология "İgidlərin sözü!" со стихами и эссе шехидов, гази и героев Карабахской войны, которая будет представлена в рамках VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021) 6 октября. Автор идеи проекта – Нигяр Гасанзаде, редактор – Аида Эйвазлы.

"В антологии есть такие произведения, которые были написаны в ходе 44-дневной Победоносной войны. Наши воины вписали свои имена в историю не только героизмом, но и литературным творчеством. Ведь солдаты и офицеры, когда писали свои стихи и эссе, даже не знали, вернутся ли они из следующего боя. Эти произведения пропитаны звуком пуль и снарядов, запахом родной земли, кровью шехидов, отдавших свои жизни во имя Родины", - сказала Нигяр Гасанзааде.

В антологию вошли произведения шехидов Апрельских боев 2016 года Назима Шамахылы, Микаила Вахабзаде, Мирсалама Джафарова и второй Карабахской войны – полковника-лейтенанта Эльзамина Тахмазова, майора Мехмана Сулейманова, солдат Шахгюндуза Джаббарова, Мурада Набиева, а также участников этой войны Вюсала Хатамова, Керема Айдына, Эмина Пири,Сарахана Йолчуева, Гасана Кюра, Орхана Салифова, Джавида Алиоглу, Тофига Ахмеда, Эйваза Эйюба, Араза Эфенди, Сабухи Гурбанова, Эльвина Интигам оглу, Огуза Алпарслан и Ниджата Агаева. Часть произведений будет также представлена в видео формате самими авторами.

Напомним, что 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. В результате Отечественной войны Азербайджана, продолжавшейся 44 дня, были освобождены территории страны, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. В знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Вугар Иманов)