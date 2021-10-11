Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО)

Культура 11 октября 2021 19:02 (UTC+04:00)
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На протяжении последних двух дней на VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке (Baku International Book Fair 2021) вновь были представлены интересные издания, прошли презентации и творческие вечера, сообщает Trend Life.

Стоит отметить, что все пять дней выставки были ознаменованы большим количеством посетителей. Фотографиями делились в соцсетях и писали: "А говорите, что люди перестали читать?". Отрадно, что среди посетителей было много молодежи, школьников и студентов.

О предыдущих днях можно прочитать по ссылкам:

https://www.trend.az/life/culture/3494612.html

https://www.trend.az/life/culture/3494905.html

https://www.trend.az/life/socium/3494954.html

https://www.trend.az/life/culture/3495265.html

https://www.trend.az/life/culture/3495701.html

https://www.trend.az/life/culture/3496120.html

Последние два дня были также насыщены интересными событиями. Например, одна молодая пара решила начать семейную жизнь именно с этого события – жених и невеста пришли в свадебном наряде, чем вызвали большой интерес гостей выставки. Похвально! Здесь даже отмечали свои дни рождения. Например, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель культуры Интигам Гасымзаде поздравил молодого писателя Фарида Гусейна яблоком, который ассоциируется с древом жизни, учебой, постижением новых знаний и учителями.

Одним из почетных гостей выставки стал известный турецкий актер, режиссер, писатель Эрджан Кесал, полюбившийся зрителям по роли Идриса Кочовалы в популярном турецком сериале "Чукур" (Çukur). Творческий вечер мастера вызвал большой интерес гостей.

Яркие краски привнесла презентация ковра Bəhram Gür və Dürsəti (Бахрам Гур и Дурсети), созданного по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". Над созданием ковра приняли участие художник-ковроткач, заслуженный художник Тариер Баширов, ковроткачи Амина Алиева и Тарана Гасымова. Автором идеи проекта является директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова. Яркий и красочный ковер создан по старинным технологиям со множеством элементов, композиций и орнаментов, его размер составляет 1.2х1.9 м (основа, уток – хлопок, ворс – шерсть). На ковре отражено множество интересных моментов, например, Низами, который стоит с ключом в руках у Гянджинских ворот, что символизирует первозданность философии любви и гуманизма, а также различные места встреч и образы Бахрам Гура и Дурсети на лоне природы, в саду, в Белом дворце царевны. Внесены и такие элементы, как ковер "Шейх Сафи" – вершина азербайджанского ковроткачества, древнейшего из датированных ковров в мире, хранящийся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Большую презентацию в рамках проекта "Qarabağa kitabla gedək" (Пойдем в Карабах с книгой) провела Азербайджанская национальная библиотека имени М.Ф. Ахундзаде и министерство культуры, которое инициировало кампанию в начале текущего года. Директор библиотеки, профессор Керим Таиров отметил, главная цель - возвращение в Карабах просвещения, науки, культуры. В результате армянской оккупации было уничтожено 975 библиотек и 4,6 миллиона экземпляров книг.

В кампании приняло участие много издательств, которые с радостью предоставили книги. Одним из первых принял участие народный писатель Эльчин Эфендиев, который предоставил 500 книг из личной библиотеки. В данное время собрано около 56 тысяч книг. Многие из представленных на ярмарке книг также будут представлены в Карабахе, как только там нормализуется жизнь.

А в павильоне Азербайджанского национального центра кулинарии было представлено множество "аппетитных" книг с красочными иллюстрациями, о которых гостям рассказывал член Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, профессор Таир Амирасланов.

Прошли творческие встречи с Гюльсерен Бугдайыджыоглу (Турция, онлайн), Кристин Гудмайер (Норвегия, онлайн), детским писателем Мелике Гюнгюз (Турция), писателями Руфатом Гафаровым, Рейхан Юсифгызы, Тогрулом Мехти и т.д.

Состоялись презентации и автограф-сессии книг заслуженного деятеля искусств, профессора Ильхама Рагимли "Azərbaycan teatr tarixi" (История азербайджанского театра) и "Səhnə fədailəri" (Герои сцены), турецкого писателя Окана Йешилота "H. Z. Tağıyev" (Гаджи Зейналабдин Тагиев), дипломата, профессора Вилаята Гулиева "Cümhuriyyət Yazıları", писательницы и телеведущей Вюсали Мамедовой "Əsir Düşərgəsi" (Лагерь пленных), Маила Ягуба "Nəsimi nəfəsi" (дыхание Насими), Лейлы Давуд "Bosfor- şahidimizdir" (Босфор - наш свидетель), Расула Гасана "Bir brendin hekayəsı" (История одного бренда), Захида Халилова "Dəmir yumruq" (Железный кулак), детских писателей Айбениз Исмайловой "Xarıbülbülün nağılı" (Сказка о харыбюльбюль) и Чинары Кочерли "Ting" и т.д.

Историк и исследователь Фуад Ахундов представил проект "Cənubi Qafqaz şəhərlərinin tarixi ənənələri" (Исторические традиции городов Южного Кавказа). Эльчин Азимли представил книгу "Dan ulduzu" (Путеводная звезда) и провел тренинг "IV Sənaye İnqilabı dövründə Emosional intellektin əhəmiyyəti" (Значение эмоционального интеллекта в период IV промышленной революции",

Были также представлены книги писателей, поэтов и публицистов – члена- корреспондента НАНА, доктора философских наук Кенуль Буньятзаде "Könül Dünyası" (Мир души), заслуженного журналиста Юниса Оруджова "Nargin – Saralmış kədər" (Наргин – пожелтевшая печаль), Халида Махмуда "Lerik şəhidləri" (Шехиды Лерика), Вугара Зифероглу "Sirr" (Тайна) и "İnformasiya müharibəsi" (Информационная война), Гантурала "Ayna" (Зеркало), Лятифа Лятифова "Arıçılıq" (Пчеловодство), книг лауреатов международных конкурсов Сарии Мамедовой и Зейтуллы Джаббарова, м т.д.

Проведены семинары Гюнель Аскеровой "Nağılın gənc nəslin təfəkkür inkişafında mədəni irs kimi əhəmiyyəti" (Значение сказок для развития мышления юного поколения и роль в национальном наследии) для детей и Фатимы Алхас и Бирсен Озен (Турция) "Как привить ребенку любовь к книгам и правильный выбор литературы" для родителей, Фатима Алхас и Кямаля Алиева представили первые сказки для детей с особенностями развития и ограниченными физическими возможностями – "Bəyaz qaz Albi " (Белый гусь Альби) и "Adını bilməyən oğlan" (Мальчик без имени).

Представлен стартап-проект Hadigro, детям шехидов Карабахской войны преподнесены подарочные купоны.

Гостям был также представлен детский кукольный театр, проведены детские часы чтения, мастер-классы, показаны народные танцы Индонезии.

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка является крупнейшей в регионе и прошла в Экспо-центре при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года. Выставка посвящена 880-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В ней участвовали представители 12 стран. В числе участников мероприятия около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. В выставке участвовали издательства, полиграфические предприятия, книжные магазины, библиотеки и культурные центры из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Франции, Индонезии, Ирана, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Узбекистана, России и Турции. В рамках выставки проведено до 150 мероприятий в различных форматах. Основная цель выставки-ярмарки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Image
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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