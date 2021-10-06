Рай для книголюбов! Состоялось торжественное открытие Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Экспо-центре состоялось торжественное открытие VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021), сообщает в среду Trend Life.

Книжная выставка-ярмарка проходит при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года. В открытии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, литературы, культуры, искусства, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, зарубежные гости.

Среди участников мероприятия вице-премьер Али Ахмедов, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, замминистра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан и многие другие.

Выступая на мероприятии, вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул важное значение традиционно проводимой Бакинской международной книжной выставки-ярмарки. Было отмечено, что книги занимают особое место в жизни людей, и цивилизацию невозможно представить без книг. Министр культуры Анар Керимов сказал, выступая на мероприятии, что государство уделяет большое внимание развитию и пропаганде книжной культуры, и текущая выставка посвящена 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В экспозиционном зале будут открыты уголки Низами, для детей будут показаны спектакли на основе его произведений. Министр образования Эмин Амруллаев рассказал о роли книги и чтения в жизни общества. Было подчеркнуто, что очень важно прививать детям любовь к чтению книг с самого раннего детства. В своих выступлениях замминистра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан и председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев отметили важное значение данного мероприятия.

Основная цель выставки-ярмарки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране.

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка - крупнейшая в регионе. В ней участвуют представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия - около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. В выставке участвуют издательства, полиграфические предприятия, книжные магазины, библиотеки и культурные центры из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Франции, Индонезии, Ирана, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Узбекистана, России и Турции.

В рамках выставки будет проведено до 150 мероприятий в различных форматах. Состоится показ детского кукольного спектакля по мотивам произведений Низами Гянджеви, будут организованы "часы сказок", встречи с писателями, мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, концертные программы.

В работе выставки примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, известные молодые литераторы и популярные зарубежные авторы и актеры. Среди гостей мероприятия - Чингиз Абдуллаев, Гюльсерен Будайджиоглу, Эльхан Элатлы, Синан Ягмур, Тогрул Ниязи Мехти, Эрджан Кесал и многие другие.

Для посетителей выставки каждые 30 минут от станции метро "Кероглу" и каждый час - от станции метро "Эльмляр Академиясы" будут отходить в направлении Экспо-центра автобусы.

(Автор: Джани Бабаева)