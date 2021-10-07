Яркие и интересные презентации на Бакинской международной книжной выставке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Яркими и интересными презентациями ознаменовался первый день VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021), сообщает Trend Life. Это был насыщенный на события день.

Прошли автограф-сессии книг и творческие встречи с народными писателями Анаром Рзаевым и Чингизом Абдуллаевым, заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде и молодой детской писательницей Хульей Джафаровой.

Директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев презентовал книгу "Варга и Гюльша", посвященной миниатюрам рукописи XIII века. Известный историк, профессор Насиман Ягублу представил книгу "Cümhuriyyət qurucuları" (Создатели государства), секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми - три книги "Akvarium" (Аквариум), "Akvalanq" (Акваланг) и "İlk sui-qəsd" (Первое самоубийство), поэт и писатель Сайман Аруз - произведение "Nəsimi dramı" (Драма Насими), архитекторы Эльчин Алиев и Наиб Ализаде - альбом "Azərbaycanın sehrli abidələri" (Волшебные памятники Азербайджана), детская писательница Солмаз Аманова – книги "Gözün ayda olsun" (Смотри на луну) и "Şuşanın sehrli açarları" (Волшебные ключи города Шуша), а молодая писательница Шах Селими Тюркай – роман "Ev dustağıyam" (Я - домашний узник) и т.д.

Институт имени Юнуса Эмре представил иллюстрированную выставку турецкого классика Юнуса Эмре "İnsan və təbiətin sevgisi" (Человек и любовь к природе), а известный турецкий писатель Синан Ягмур – книгу "Aşkın sesi Yunus Emre" (Голос любви Юнуса Эмре).

Бакинский книжный центр под руководством писательницы Гюнель Рзаевой показал премьеру поэтического спектакля "Nizamidən Vaqifə" ( От Низами до Вагифа) в исполнении детского театра OYAN "Nizamidən Vaqifə".

Особенно трогательной получилась презентация "İgidlərin sözü!" (Слова Героев!), оформленная литературным проектом SÖZ (Слово), в рамках которого подготовлена антология "İgidlərin sözü!" со стихами и эссе шехидов, гази и героев Карабахской войны. Автор идеи проекта – руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде, редактор – Аида Эйвазлы. Стихи прочитали гази 44-дневной Отечественной войны и заслуженная актриса Мунаввар Алиева.

Гостям был также представлен детский кукольный театр, народные танцы Азербайджана, Индонезии и Колумбии.

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка - крупнейшая в регионе, проходит при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года. В ней участвуют представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. В выставке участвуют издательства, полиграфические предприятия, книжные магазины, библиотеки и культурные центры из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Франции, Индонезии, Ирана, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Узбекистана, России и Турции. В рамках выставки будет проведено до 150 мероприятий в различных форматах. Основная цель выставки-ярмарки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)