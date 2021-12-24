"Семь красавиц" на картинах, или Как Низами Гянджеви вдохновляет художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami представлена выставка детских рисунков, посвященных произведениям великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Art Fest Nizami проходит при организации НПО Arts Council Azerbaijan в рамках "Года Низами Гянджеви". Автор идеи и руководитель фестиваля – художник, глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

По словам Дадаша Мамедова, Art Fest Nizami включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству Низами Гянджеви.

"В рамках Art Fest Nizami мы реализуем различные проекты и проводим мероприятия, направленные на ознакомление детей с богатым творческим наследием Низами Гянджеви и воспитание у них бережного отношения к нашему культурному наследию", - сказал он.

На выставке экспонируются произведения, авторами которых являются учащиеся Art School при Arts Council Azerbaijan и Детской школы искусств №6 имени Фикрета Амирова.

По словам руководителя Art School Соны Гулиевой, в экспозицию, посвященную 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, вошли 22 работы.

"Выставка является частью проекта Art Fest Nizami под названием "Семь красавиц". В его рамках фотографы представили свой взгляд на героинь поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". Образы "Семи красавиц" воплотили медийные личности, и в дальнейшем каждая из них реализовала свой проект, связанный с творчеством великого Низами Гянджеви. Учитывая, что я тоже являюсь участницей проекта "Семь красавиц" (Сона Гулиева воплотила образ Индийской красавицы - примечание автора), то в качестве его продолжения организовала выставку детских работ, созданных по мотивам произведений Низами Гянджеви. В экспозицию вошли работы учащихся двух школ в возрасте 12-13 лет. Девять произведений представили воспитанники Art School, а 13 работ – учащиеся Детской школы искусств №6 имени Фикрета Амирова", - отметила Гулиева.

По ее словам, перед тем как дети приступили к творческому процессу, с ними были проведены беседы о жизни и творчестве Низами Гянджеви.

"Дети с большим энтузиазмом создавали художественные произведения. Думаю, что выставка не только способствует развитию их творческих способностей, но и вносит вклад в расширение знаний о творческом наследии Низами Гянджеви", - добавила она.

На мероприятии юные музыканты - участники музыкального фестиваля "Симург" выступили с концертной программой, порадовав публику своим талантом и мастерством. Напомним, что автором и руководителем фестиваля является азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде.

В заключение вечера всем участникам мероприятия были вручены дипломы и памятные подарки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)