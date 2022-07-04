Ложись и слушай произведения с закрытыми глазами... В Ичеришехер представлен оригинальный проект (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичеришехер, в студии Mantra Space прошел литературно-медитативный концерт "Слезы любви" в рамках проекта Sansara, сообщает Trend Life.

Sansara - это серия литературно-музыкальных концертов с элементом медитации. На них зрители лежат с закрытыми глазами и слушают литературное повествование под медитативную музыку. Во время такого прослушивания в сознании рождаются яркие образы. Пребывая в состоянии покоя, находясь между сном и реальностью, слушатель погружается в свой внутренний мир.

В программу концерта "Слезы любви" вошли работы из еще не изданного сборника литературных зарисовок "Ты – солнце" поэтессы и писательницы Анары Ахундовой. Музыкально-медитативное сопровождение концерта обеспечила Сабина Шахи - музыкант, преподаватель йоги, духовный наставник, целитель и основатель студии Mantra Space. Ранее в рамках проекта Sansara был представлен концерт "Туда, где идут дожди", в программу которого вошли произведения из сборника литературных зарисовок "Люди-Птицы" Анары Ахундовой.

Анара Ахундова родилась в Баку. Выпускница факультета "Издательское дело и журналистика" Московского государственного университета печати. Автор сборника притч и стихов "Шум ветра майского", рассказов "Отныне и навсегда", "Заречье", "Тень города", "Человек в черном", новеллы "Увидеть Нойшванштайн", сказок "Кит в фонтане", "Медвежонок, который свалился с кровати", аудиокниг "Цвета холодных лет", "Байки. Старые и новые" и т.д. По ее произведению "Пианино" в Нидерландах снят короткометражный фильм, а по пьесам "Рождество в Белом Городе", "Секретная лестница", "Всем угодил" поставлены спектакли в кукольных театрах Эстонии и России, снят анимационный фильм "Маленькие Бабайки". В Таллине вела передачу "Очаг" на Радио-4 о культуре и искусстве Азербайджана, сотрудничала с Кадриоргским художественным музеем, выступала с собственной прозой на творческих вечерах, благотворительных концертах, бардовских фестивалях. Автор программ развивающих занятий для школьников и дошкольников в Великобритании, Нидерландах, Эстонии. В целом Анара прожила за границей более 15 лет и, вернувшись на Родину, решила развивать в Баку свои творческие проекты.