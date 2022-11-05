В Баку прошел концерт, посвященный Дню Победы в Карабахской войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся концерт, посвященный 8 ноября – Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

На праздничном вечере выступил оркестр духовых и ударных инструментов БМА под руководством дирижёра, преподавателя БМА Талеха Гамбарова (художественный руководитель - заслуженный деятель искусств, доцент Руфат Ахундзаде).

В сопровождении духового и ударного оркестра выступили солисты Агшин Худавердиев, Атефе Гарабаги и студенческий хор БМА (художественный руководитель - народная артистка, профессор Гюльбаджи Иманова). В программе праздничного концерта исполнялись произведения - Гимн Азербайджана, "Азербайджанский марш" Юсифа Ахундзаде, "Марш Янычарский" Джеддина Деде, "Победный марш" Руфата Ахундзаде, "Anamız Azərbaycan!", "Марш победы" Фархада Бадалбейли.

Мероприятие было встречено с большим интересом зрителями и завершилось под бурные аплодисменты.