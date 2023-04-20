Для создания Киноагентства проведены необходимые мероприятия – Адиль Керимли

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские фильмы, созданные в последние годы, были представлены на престижных международных кинофестиваля, что говорит о развитии отечественного кинематографа.

Как сообщает в четверг Trend Life, об этом сказал на открытии кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

Он напомнил, что ранее был проведен Театральный форум "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития", который стал платформой для обсуждения важных вопросов.

По словам Адиля Керимли, наряду с театральным форумом и кинофорумом, будут проведены форумы в других сферах культуры и искусства. Предложения, собранные на основе обмена идеями и дискуссий в ходе данных мероприятий, будут учтены в плане мероприятий, составляемом в связи с "Государственной стратегией в сфере культуры Азербайджана на 2020-2040 годы".

Было также отмечено, что для создания Киноагентства проведены необходимые мероприятия. Создание Киноагентства сыграет важную роль в развитии сферы кино, участия в международных проектах, приобретения нового опыта и т.д.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели".

Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.