БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала президент Азербайджанского танцевального союза (AzDC) Тарана Мурадова в ходе пресс-конференции.

"Данный чемпионат привлечет внимание профессиональных танцоров и поклонников танцев со всего мира. Это будет событием, способствующим развитию танцевальной культуры в Азербайджане и укреплению международных спортивных связей. В соревновании примут участие лучшие танцевальные пары со всех континентов, что сделает этот чемпионат поистине уникальным мероприятием", - отметила она.

По ее словам, организаторы чемпионата мира по бальным танцам намерены сделать это событие незабываемым не только для участников, но и для зрителей.

"Чемпионат станет отличной возможностью для молодых талантов бальных танцев внести свое имя в мировую историю этого искусства. Он будет способствовать не только спортивным достижениям, но и культурному обмену между участниками из разных стран, укрепляя мировое единство через язык музыки и танца", - добавила она.