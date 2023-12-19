От города Шуша в Италию - Азербайджанский международный фестиваль вокалистов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Мемориальном музее Бюльбюля прошел концерт "От города Шуша в Италию", сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие учащиеся Вокальной школы Бюльбюля, были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков.

В Международном центре мугама прошел концерт, на котором были представлены новые произведения как известных, так и молодых композиторов, среди которых народные артисты Азер Дадашев и Сардар Фараджев, а также Турал Мамедли, Эльвин Гулиев, Эльнара Дадашева, Гумру Имамвердиева, Тогрул Салманов, Таир Ибишев. Композиции исполнили народный артист Самир Джафаров, заслуженная артистка Саида Шарифалиева, молодые вокалисты Шабан Джафаров, Исмаил Зейналов, Сяма Гахраманова, Гатиба Мехтиева, Атяш Гараев, Мелек Исрафилова.

В заключение автор идеи и художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист Рамиль Гасымов подчеркнул, что этот вечер в рамках фестиваля является одним из самых значимых, так как способствует созданию новых произведений и выявлению новых талантов.

"Если есть новые композиторы, есть и новые исполнители. Если есть новые исполнители, есть и новые композиторы. Композитор и исполнитель дополняют друг друга", – сказал Рамиль Гасымов.

Он выразил признательность за содействие в реализации проекта министерству культуры Азербайджана, руководству Государственного академического театра оперы и балета во главе с народным артистом Юсифом Эйвазовым, Союзу композиторов Азербайджана во главе с народной артисткой Фирангиз Ализаде.

Фестиваль проходит с 15 по 22 декабря.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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