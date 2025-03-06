Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra представил в Международном центре мугама концерт под названием "Пересекающиеся линии 2" (Kəsişən xətlər), сообщает Trend Life.

В концертной программе были исполнены Концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке, 3 пьесы для кларнета Игоря Стравинского, 3 пьесы для виолончели и фортепиано Антона фон Веберна, "Revisite" Дмитрия Бурцева. Солисты - Мирхалид Мамедзаде (флейта), Мухаммедали Пашазаде (кларнет), Афаг Гараева, Хумай Гасымзаде и Тофиг Шихиев (фортепиано), Айнур Ахадова, Санубер Султанова и Георгий Иманов (виолончель).

Произведение "Humay variasiyaları", написанное Аязом Гамбарли для пианистки Хумай Гасымзаде и посвященное ей, впервые было представлено слушателям в исполнении самой пианистки на этом концерте. Еще одним интересным моментом концерта стала его прямая трансляция для студентов факультета искусств Карабахского университета в Ханкенди. Отметим, что оркестр Cadenza Contemporary Orchestra действует с 2021 года, художественным руководителем является Тюркар Гасымзаде, а дирижером-Самир Асадов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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