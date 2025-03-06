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Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)

Культура Материалы 6 марта 2025 17:16 (UTC +04:00)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Фото: Cadenza Contemporary Orchestra

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra представил в Международном центре мугама концерт под названием "Пересекающиеся линии 2" (Kəsişən xətlər), сообщает Trend Life.

В концертной программе были исполнены Концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке, 3 пьесы для кларнета Игоря Стравинского, 3 пьесы для виолончели и фортепиано Антона фон Веберна, "Revisite" Дмитрия Бурцева. Солисты - Мирхалид Мамедзаде (флейта), Мухаммедали Пашазаде (кларнет), Афаг Гараева, Хумай Гасымзаде и Тофиг Шихиев (фортепиано), Айнур Ахадова, Санубер Султанова и Георгий Иманов (виолончель).

Произведение "Humay variasiyaları", написанное Аязом Гамбарли для пианистки Хумай Гасымзаде и посвященное ей, впервые было представлено слушателям в исполнении самой пианистки на этом концерте. Еще одним интересным моментом концерта стала его прямая трансляция для студентов факультета искусств Карабахского университета в Ханкенди. Отметим, что оркестр Cadenza Contemporary Orchestra действует с 2021 года, художественным руководителем является Тюркар Гасымзаде, а дирижером-Самир Асадов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
Музыкальные пересекающиеся линии Баку (ФОТО)
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