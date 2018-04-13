Азербайджанский КВН делает успехи в России (ФОТО)

13 апреля 2018 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые азербайджанские команды КВН - «АзНефть» и «Бакинский Бульвар» успешно продолжают свое участие в российских лигах, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых.

Команда КВН «Бакинский Бульвар» показала отличный результат и прошла в 1/4 Центральной Краснодарской Лиги. Всего в игре приняли участие 13 команд.

Команда «АзНефть», представляющая Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, также удачно прошла в 1/4 Центральной Юго-Западной Лиги города Курск.

"Ребята полны сил и идей для игры в этом сезоне. Мы ждем еще больших результатов от молодых КВН-щиков. Я уверен, они способны на многое. Молодежь успешно переняла эстафетную палочку у команды «Сборная Баку»", - отметил креативный директор клуба Иса Рагимов.

Участие команд осуществляется при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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