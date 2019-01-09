Названы претенденты на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств опубликовала список претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA, передает РИА Новости.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте академии, лидером по числу номинаций стала картина "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса. Фильм представлен в 12 категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана" и "Оригинальный сценарий".

По семь номинаций получили картины "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), "Человек на луне" (First Man), "Рома" (Roma) и "Звезда родилась" (A Star Is Born). Следующей по числу номинаций стала картина "Власть" (Vice), она представлена в 6 категориях.

Фильм Павла Павликовского "Холодная война" (Cold War), а также картина "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона названы в числе претендентов на премию BAFTA в категории "Лучший фильм не на английском языке".

За приз в номинации "Лучшая актриса" поборются Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Оливия Колман ("Фаворитка") и Виола Дэвис ("Вдовы"). В номинации "Лучший актер" представлены Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Стив Куган ("Стэн и Олли") и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

Церемония вручения премии BAFTA состоится 10 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.