Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака

23 апреля 2019 11:23 (UTC+04:00)

Пропуск завтраков связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Специалисты проанализировали опросы National Health and Nutrition Examination Survey, в которых участвовали более 6500 американцев в возрасте от 40 до 75 лет. Данные охватывали период с 1988 года по 1994 год.

Ученые выяснили, что у людей, которые в течение долгого времени сознательно пропускают завтраки, повышается риск ожирения, повышенного уровня холестерина, высокого кровяного давления, диабета второго типа, метаболического синдрома . В свою очередь эти факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что учитывали в работе сам факт употребление пищи по утрам, но не брали во внимание состав завтрака.

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