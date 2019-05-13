Маугли дикой планеты появился в Азербайджане (ВИДЕО)

13 мая 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus приступила к показу французского анимационного фильма "Маугли дикой планеты", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Сюжет анимационного фильма: попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но, батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты. Режиссер фильма - Эрик Тости.

Фильм на азербайджанском языке озвучили - Айсун Алескерова, Вугар Гусейнов, Вюсал Гаджи-Кадыр, Гюльнара Зулалова и Айтадж Валибейли.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, редактор и перевод - Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Гулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

(Автор: Джани Бабаева)

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