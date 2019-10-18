Самые страшные фильмы этого года

Триллер "Эли" и хоррор "Жуть", премьеры которых состоялись в этом году на Netflix, по мнению интернет-пользователей, стали самыми страшными фильмами года, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

После просмотра филиппинского хоррора "Жуть" с Беа Алонсо в главной роли о загадочном убийстве ученицы католической школы для девочек, даже самые большие любители ужастиков писали в Твиттере, что страшнее картины еще не видели.

Премьера "Жути" состоялась на Сингапурском международном кинофестивале в декабре 2018 года. В июле 2019 года сервис Netflix приобрел права на вещание.

Похожую реакцию у пользователей вызвал и фильм "Эли" о мальчике, которого изолировали от окружающего мира из-за редкого заболевания. "Стерильный" дом кажется ему тюрьмой, в которой вместе с ним живут призраки и страшные тайны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.