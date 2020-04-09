Имена Муслима Магомаева и Тамары Синявской лидируют в топе запросов российской Википедии

БАКУ/Trend Life/ - После демонстрации в эфире Первого канала (Россия) сериала "Магомаев" зрители стали проявлять еще больший интерес к творчеству и жизни легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева и его супруги, народной артистки СССР, оперной певицы Тамары Синявской, сообщает Trend Life.

На странице в Instagram студии "Медиаслово", которая занималась съемками сериала, сообщается, что после выхода проекта в телеэфир имена Муслима Магомаева и Тамары Синявской заняли лидирующие позиции в топе запросов российской Википедии за март.

Напомним, что действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой проекта стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет.

На роль Муслима Магомаева пробовались сотни талантливых актеров из разных стран бывшего СССР, но вдова легендарного исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская выбрала именно Милоша Биковича. Она стала главным консультантом сценаристов и за четыре года помогла создать не просто сериал, а биографический фильм о суперзвезде советской эстрады - о его жизни и творчестве. Образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила на экране Ирина Антоненко.

В сериале также были заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Мария Шалаева, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Сериал снят кинокомпаниями "Медиаслово" и "Амедиа Продакшн" для Первого канала России. Режиссеры – Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. Авторы сценария – Дарья Воротынцева и Нина Шулика.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)