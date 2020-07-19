Ученые научились распознавать ответственные за адаптацию клетки головного мозга

Интересное 19 июля 2020 09:39 (UTC+04:00)
Ученые научились распознавать ответственные за адаптацию клетки головного мозга

Из 89 млрд нервных клеток, которые содержатся в человеческом мозге, лишь незначительная часть способна обеспечивать возможность человека адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Нейроны, ответственные за когнитивные способности человека, в случае обнаружения их расположения в сложной структуре головного мозга дают возможность не только помогать здоровым людям повышать свои интеллектуальные возможности, но и значительно облегчить поиск адекватных методов лечения психических заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Вандербильта в штате Теннесси, опираясь на последние достижения цифровых исследований нейронов головного мозга. Исследователи поделились своим открытием на страницах журнала Национальной академии наук США PNAS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эволюция на службе человека
Длительное время мозг человека, особенно его кора, подвергался эволюционным изменениям, отмечается в научном сообщении. Вместе с прогрессивными изменениями в структурах этого органа повышались способности человека к быстрой адаптации к меняющимся условиям жизни. Вместе с тем любое негативное воздействие ослабляло когнитивные способности и приводило к потере наработанных homo sapiens навыков.

Более того, как психические заболевания, так и неврологические, отмечают специалисты, протекают тяжелее и менее податливы проводимому лечению в случае снижения активности данных зон коры головного мозга.

Найденные клетки играют роль своего рода переключателя, активирующего работу коры мозга.

"Эти клетки являются тумблером, переключающим все усилия мозга на преодоление раздражителя, в поисках лучших путей ответа на него, - рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры психологии и информатики Университета Вандербильта Тило Вомельсдорф. - В случае же отсутствия такого механизма много энергии уйдет на преодоление негативного воздействия на мозг, вплоть до разрушения наработанных нервных связей".

Многообещающее открытие
Возможность выделения наиболее активных нейронов мозга и воздействия на них открывает дорогу новой гипотезе, убежден Вомельсдорф. К примеру, нервные клетки, ответственные за игру на музыкальных инструментах, по данным исследователей, располагаются рядом с адаптогенными нейронами. Знание расположения последних поможет быстрее подобрать лечение в случае возникновения каких-либо психических недугов, подчеркивает ученый.

Группа нервных клеток, расположенных ниже кортикального слоя, на уровне базальных ганглиев, которых исследователи отнесли к ответственным за когнитивные способности человека, была выделена посредством измерения биоактивности при имитировании компьютером реальных бытовых ситуаций.

Помощь ученым оказали коллеги из Центра исследования зрения Йорского университета в канадской провинции Онтарио, разработавшие ряд симулятивных приемов, позволяющих проследить активность названных зон.

Когда ученые, используя свою методику, измеряли активность клеток на фоне зрительных образов, она уменьшалась, если по легенде испытуемому удавалось решить задачу, и, наоборот, увеличивалась при столкновении с трудностями.

"Выявленные нами нейроны, похоже, помогают другим нейронным цепям преодолеть затруднения, а также усилить сигналы новой поступающей информации", - комментирует открытие сотрудник лаборатории Вомельсдорфа Киануш Банаи Бороужени.

"В нейробиологии грядет революция, - уверена профессор фармакологии Университета Вандербильта Лиза Монтеджа. - Возможности использовать технологии для управления нервной клеткой с помощью молекулярных и генетических инструментов могут сработать только тогда, когда ученые знают расположение этих нейронов. Мы полагаем, что работа лаборатории Вомельсдорфа дает нам такую возможность".

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