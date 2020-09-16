Определился сильнейший "дотер" Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 11-13 сентября, впервые в Азербайджане, был проведен турнир по киберспорту Red Bull River Runes, сообщили Trend Life организаторы.

Победителем турнира стал Эмин Исмаилов и стал обладателем приза в размере 1000 манат. Геймер под ником "vR1Tra^", который удачно выступил в проводимом в онлайн формате отборочном туре, был на высоте также и в финале.

Эмин, имеющий 10-летний опыт в "Dota 2", считает самой захватывающей частью игры её процесс, то есть геймплей.

"В игре "Dota 2" события в мгновение ока могут измениться против тебя, или же наоборот, в твою сторону: ты можешь победить, даже если у тебя нет ни единого шанса, но в то же время, можешь проиграть, будучи фаворитом. Это и есть то, за что эту игру можно считать легендарной", - отметил победитель.

Dota 2 - компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. В неё играют около 1,3 миллиона людей по всему миру. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих "героями" - персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект- "крепость", принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную "крепость". Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.

Dota 2 является активной киберспортивной дисциплиной, в которой профессиональные команды со всего мира соревнуются в различных лигах и турнирах. Людей, играющих в Dota 2, часто называют "дотерами".

(Автор: Вугар Иманов)