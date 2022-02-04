Изменены даты проведения фестиваля "ЖАРА" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Организаторы VI Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" изменили даты проведения концертных программ в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля. Ранее сообщалось, что в текущем году фестиваль пройдет с 27 по 31 июля.

"В связи с плотными графиками и переносами собственных гастрольных туров артистов, мы чуть-чуть изменили даты фестиваля. Но, благодаря этому, наш лайн-ап (прим. – список заявленных артистов) стал ещё круче и неожиданнее. "ЖАРА-2022" теперь ещё ближе, потому что наш фестиваль пройдёт с 25 по 29 июля в Баку на территории Sea Breeze", - отмечено в сообщении.

Все купленные билеты действительны.

"ЖАРА" - международный музыкальный фестиваль проводится с 2016 года. Впервые прошел в июле 2016 года в Баку, на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)