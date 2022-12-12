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Эльдар Гасымов возвращается на "Евровидение" – теперь в новом качестве

Интересное Материалы 12 декабря 2022 14:33 (UTC +04:00)
Эльдар Гасымов возвращается на "Евровидение" – теперь в новом качестве

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Победитель "Евровидения-2011", известный исполнитель Эльдар Гасымов вошел в состав азербайджанской делегации на "Евровидении-2023", сообщает Trend Life.

"С 2011 года меня многое связывает с конкурсом "Евровидение", который изменил мою жизнь, и в частности это хорошие воспоминания и эмоции. Теперь я возвращаюсь на конкурс в другом качестве - принял предложение Общественной телерадиовещательной компании (ITV) стать музыкальным продюсером азербайджанской делегации на "Евровидении-2023", - написал Гасымов на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Общественная телерадиовещательная компания (İTV) является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Ранее стало известно, что руководителем азербайджанской делегации на конкурсе в 2023 году является заместитель генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Васиф Мамедов. До него этот пост занимал композитор и продюсер Иса Меликов.

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