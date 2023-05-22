Вин Дизель и форсаж с азербайджанцами за $340 млн (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялся предпремьерный показ десятой части кинофраншизы "Форсаж", повествующей о несравненном уличном гонщике Доминике Торетто и его команде, сообщает Trend Life.

На показ были приглашены медийные лица, среди которых были директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев, президент Федерации бразильского джиу-джитсу Азербайджана Агиль Аджалов, актеры Руфат Назар, Насими Мирзоев, Азер Айдемир, Шахрияр Абилов, Талех Юзбеков, участники "Евровидения 2023", братья-близнецы TuralTuranX (Турал и Туран Багмановы), певица Влада Ахундова, рэпер Qurd и другие.

Для гостей был приготовлен сюрприз. Они смогли почувствовать себя героями фильма: прокатиться на игровых симуляторах и по-настоящему испытать ощущения автомобильного дрифта. Искрящиеся и сияющие световые эффекты лазерных огней диджея и декор кинотеатра создавали атмосферу ночных гонок.

"Форсаж 10" (Fast X) - американский боевик режиссера Луи Летерье. Главные роли в картине сыграли Вин Дизель, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Тайриз Гибсон и другие. И, как всегда, дело не обойдется без роскошных машин, бешенной скорости, всплеска адреналина и невероятно опасных приключений. Картина с бюджетом в 340 миллионов долларов занимает пятое место среди самых дорогих фильмов. После просмотра гости отметили масштабность картины: потрясающие съемки и невероятно-реалистичные спецэффекты, неожиданные повороты сюжета, и как всегда отличный актерский состав. Последней частью франшизы станет "Форсаж 11", которая будет представлена в феврале 2024 года.

Уже с 18 мая, все желающие могут увидеть один из самых ожидаемых блокбастеров в сети кинотеатров CinemaPlus на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также фильм "Форсаж 10" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в ТЦ Deniz Mall, с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.