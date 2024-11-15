В CineMastercard легендарный Роналдиньо подарил радость азербайджанским детям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Живая легенда бразильского футбола Роналдиньо Гаушо, прибывший для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, принял участие в благотворительном мероприятии для детей, лишенных родительской опеки, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Deniz Mall, был организован благотворительный показ анимационного фильма "Дикий робот" для порядка 40 воспитанников детского дома №1 и учреждения социального обслуживания для лиц с установленной инвалидностью №1 Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На мероприятии также присутствовал председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде и соучредитель сети кинотеатров CineMastercard Аднан Ахмедзаде.

Легендарный футболист лично вручил детям памятные подарки – мячи и футболки со своим автографом.

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