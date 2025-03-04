В CineMastercard пройдёт встреча с Уфуком Байрактаром, звездой фильма "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CineMastercard, расположенном в торговом центре Deniz Mall, 6 марта в 19:00 состоится встреча с Уфуком Байрактаром, звездой любимого всеми турецкого фильма "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" (Дядя: История одного мужчины 2), сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

Первая часть фильма «Dayı», показ которого прошел в 2022 году, благодаря ярким персонажам и неожиданным поворотам сюжета, вызвала у зрителей большой интерес. Джевахир, с детства хулиган с развитым чувством справедливости, уезжает в Стамбул. Столкнувшись с жестокими сторонами жизни города, он начинает бороться с бандитами. Не имея сил противостоять преступникам, Джевахир сам становится частью криминалитета, не только завоевывая уважение, но и наживая себе опасных врагов.

Во второй части фильма повествуется о жизни Джевахира, который преодолевает новые трудности, сталкиваясь с ещё более сложным выбором и противниками, но не изменяя своим принципам.

Режиссёром картины является Угур Байрактар, актеры – Уфук Байрактар, Йылдырай Шахинлер, Джем Озер, Реха Озджан и Кадир Топрак.

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